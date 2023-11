Mobilità, Ptv: AI e Machine learning per gestire la complessità

Milano, 22 nov. (askanews) – Veronica Baeli, Senior Marketing manager di Ptv Group ha dichiarato ad Askanews: “Spesso si parla di città in 15 minuti, di sostenibilità. Ci sono queste parole che si sentono spesso ma concretamente cosa significa? Come si fa a capire se è una città è in grado di far raggiungere i propri cittadini qualsiasi destinazione rapidamente in 15 minuti o anche meno tempo? Qui entra in gioco il discorso della pianificazione del traffico, dell’analisi del traffico. E’ un discorso molto complicato, molto complesso, perché ci sono tanti fattori da tenere in considerazione: non basta dire ‘io qui aggiungo una linea di trasporto pubblico oppure un servizio in sharing e i problemi della città sono risolti. Bisogna tenere in considerazione il traffico pedonale, il traffico veicolare, il trasporto pubblico l’infrastruttura anche. Quindi l’impatto dell’aggiunta di un nuovo servizio è molto articolato e complesso. Ptv Group si occupa di questo da più di 40 anni, quindi si occupa di pianificazione, di gestione del traffico, di monitoraggio del traffico in tempo reale. Quindi della mobilità a 360 gradi. Collaboriamo con i Comuni, con le città. Per esempio di recente abbiamo collaborato con il comune di Isernia per l’analisi e l’implementazione di un servizio a chiamata; integriamo anche nei nostri software e tecnologie di Machine Learning, Intelligenza Artificiale per garantire tempi di

elaborazione rapidi, risposte rapide alle richieste che ci vengono fatte e per tenere in considerazione tutte queste variabili che entrano in gioco quando si parla di pianificare la mobilità”.