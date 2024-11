Mobilità, Saccone (FUSP): formazione fondamentale per settore

Roma, 29 nov. (askanews) – “La sinergia tra la scuola, il lavoro, l’accademia quindi la formazione è fondamentale per un settore strategico per il paese da cui dipende quasi il 15% del nostro Pil. Voler dare una formazione, un approfondimento, una specializzazione, che vada oltre le competenze, pensiamo al tema della mediazione linguistica per un settore che occupa 12 nazionalità, aiuta certamente nel rapporto con il mondo del lavoro”.

Lo ha dichiarato Antonio Saccone, Amministratore Delegato di FUSP, in occasione dell’evento “Formazione e Mobilità: in movimento per il futuro”, nel cuore di Roma presso l’Hotel de Russie alla presenza di relatori e stakeholder di prestigio, e che ha rappresentato un’ulteriore tappa del percorso di crescita del Gruppo BIG Spa, da sempre ispirato all’innovazione ed all’inclusività del settore, al fianco dei suoi partner e dinanzi ad una platea composta da aziende di rilievo e associazioni di categoria tra le più rappresentative del sistema quali FIAP, ALIS, MOTUS-E, ASSOSHARING, UNASCA, UNINDUSTRIA ed ANIASA.