Mobilità sostenibile, presentato libro progetto GRAB

Roma, 14 mag. (askanews) – Presentato al MACRO il libro sul GRAB. Il volume è curato dalla professoressa Lucina Caravaggi del Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza Università Di Roma. Il progetto, in fase di pubblicazione, ha visto il sostegno della nostra realtà. Crediamo molto in quest’opera. Si tratta di un vero e proprio esperimento di progettazione partecipata, una sperimentazione estremamente utile e istruttiva. Nel video così lo descrive l’Ing. Francesco Ventura amministratore unico della VDP Srl., che ne sottolinea l’importanza “per rivedere stili e filosfie di vita per arrivare ad una vera e propria mobilità sostenibile”.