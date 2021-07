Moby ammessa a procedura concordataria

Roma, 5 lug. (Labitalia) – Il Tribunale di Milano con decreto pubblicato in data odierna ha dichiarato Moby Spa ammessa alla procedura concordataria proposta dall’impresa. Lo comunica la società in una nota. Moby, dopo aver superato il periodo di emergenza Covid 19 grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato in questo avvio di stagione turistica che conferma per la compagnia numeri in crescita.