Moda, arte e un morso di panettone: Babbo Natale turista a Milano

Milano, 16 dic. (askanews) – Le icone ci sono tutte: le grandi griffe della moda nel salotto buono della città; l’arte con il Bacio di Hayez alla Pinacoteca di Brera e L.O.V.E. (meglio nota come il Dito medio) di Cattelan che da piazza Affari finisce in una boule de neige; il sipario della Scala che si apre; l’enogastronomia che occhieggia con l’insegna dorata del Savini e con il più tradizionale panettone accompagnato da un bicchiere di vino rosso.

E poi ancora il tram storico che aggiorna la destinazione per il Polo Nord e prende il volo sul Duomo. Il video per la campagna di promozione di Milano all’estero ha come protagonista un Babbo Natale turista in città che sa godersi i punti di forza, a volte un po’ clichè, di questa metropoli messa alla prova da quasi due anni di pandemia. “Milano: la città che cambia il tuo Natale” è il titolo del video lanciato sui social dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per la campagna internazionale.