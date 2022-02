Moda: Capasa su Sostegni ter, 'servono ancora misure per garantire ripresa'

Milano 15 feb. (Adnkronos) – “La moda continua ad essere una filiera strategica per la ripresa economica del Paese, ma servono ancora misure di sostegno per recuperare le perdite causate dalla pandemia”. Lo ha affermato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi), ieri in audizione presso la commissione Bilancio del Senato sul decreto Sostegni Ter.

"Se la moda italiana ha perso, solo nel 2020, 24 miliardi di euro, riuscendo a recuperane 16 nel 2021 – si legge nella nota della Cnmi – oggi il settore si confronta con gli aumenti vertiginosi che stanno vessando tutta l’industria".

"Energia elettrica, ma non solo, il settore ha visto i costi della logistica toccare il +300%, ecco perché servono ancora provvedimenti che aiutino a calmierare e ristorare questi aumenti”, ha detto Capasa.