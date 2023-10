Moda: da Federmoda-Confcommercio e Confindustria Moda appello per futuro filiera

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni e il presidente di Confindustria Moda, Ercole Botto Poala, si sono incontrati per discutere importanti valutazioni sulla filiera della moda.Una filiera che rappresenta un valore di 109 miliardi di euro per la parte industriale e 64,5 miliardi di euro per il retail: dati che sottolineano l’importanza economica e sociale di questo settore.

Nel corso dell’incontro, sono state condivise le preoccupazioni riguardo all’anno 2024, soprattutto in relazione all’impatto delle nuove normative europee sull’eco-sostenibilità e alle nuove disposizioni che riguarderebbero i ritardi nei pagamenti tra clienti e fornitori. Tali questioni si aggiungono alla situazione geopolitica e climatica, che sono state oggetto di discussione.

È emerso chiaramente che la buona salute del comparto moda dipende dalla capacità di creare un sistema integrato tra tutti gli attori coinvolti. Questo incontro rappresenta un passo importante verso una collaborazione più stretta per affrontare le sfide attuali e future del settore.