Moda e musica, sfilata evento di BLANCO e Dolce e Gabbana a Milano

Milano, 25 set. (askanews) – BLANCO e Dolce&Gabbana insieme per una collezione dal carattere forte e riconoscibile: è stata presentata ieri sera a Milano la Special Collection Blanco Dolce&Gabbana con un grande evento nei locali dell’Ex Macello che ha celebrato l’incontro tra musica e stile. 87 le modelle e i modelli che hanno calcato la passerella sfoggiando silhouette con stampe dal soggetto angelico, ispirato al più rappresentativo dei tatuaggi dell’artista, e palette che vanno dal bianco al nero Sicilia fino al grigio. Ad aprire e chiudere l’evento la musica di BLANCO, che -accompagnato in consolle da Michelangelo- ha regalato al pubblico una speciale performance live sulle note di alcuni dei brani tratti dai suoi due album “Blu Celeste” e “Innamorato”, riarrangiati e remixati per l’occasione -da “L’Isola Delle Rose” a “Ancora, Ancora, Ancora”, da “Notti In Bianco” a “Finché Non Mi Seppelliscono” fino agli emozionanti saluti con l’intensa “Innamorato”.

Il primo drop della Special Collection Blanco Dolce e Gabbana è disponibile in esclusiva su www.dolcegabbana.com