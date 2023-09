Moda: Franzi punta al Far East e prepara primo store a Milano**

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Un piano per conquistare il Far East e l'apertura, entro il 2025, di una boutique che porta il suo nome. Due progetti ambiziosi sono in arrivo per Franzi, storico brand di borse di lusso, che dopo il rilancio avviato nel 2021 da Marco Calzoni, manager e ceo del bra...

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Un piano per conquistare il Far East e l'apertura, entro il 2025, di una boutique che porta il suo nome. Due progetti ambiziosi sono in arrivo per Franzi, storico brand di borse di lusso, che dopo il rilancio avviato nel 2021 da Marco Calzoni, manager e ceo del brand e dal partner Stefan Oelze, adesso sogna in grande. "Puntiamo a conquistare il Far East, dopo gli Stati Uniti, con progetti a Hong Kong, in Giappone e Corea – racconta Calzoni all'AdnKronos -. Guardiamo anche al Middle East, le conversazioni sono on going".

L’etichetta, che presenta oggi a Milano la 'Luisa Collection' è "coeva dei grandi marchi francesi come Hermès, Vuitton" spiega Calzoni, essendo nata nel 1864. "Ha quasi a stessa età del regno d'Italia – evidenzia il manager -. E' l'unico marchio italiano di lusso e non di moda. La nostra mission è creare prodotti timeless, di qualità e senza stagionalità. Non abbiamo uno stock obsoleto. Potenzialmente possiamo diventare un'Hermès italiano". Per il rilancio Marco e Stefan sono partiti dalla valorizzazione dell'archivio. "Ci sono prodotti innovativi, disegnati in passato da architetti famosi italiani" e poi dalla manifattura. "Riuscire a creare prodotti ad alto valore intrinseco con materiali sofisticati è qualcosa di bello e prezioso" fa notare Calzoni.

Oltre allo shop online del marchio, le borse sono disponibili da Banner e Corso Como a Milano, da Tiziana Fausti a Bergamo, da Maltempi a Portofino, da Base Blu a Varese, da Apropos in Germania, e da Neiman Marcus negli Stati Uniti. "Questo prodotto squisitamente italiano è apprezzato all'estero da chi sogna l'Italia – sottolinea Calzoni -. Il nostro posizionamento è particolare, perché, rispetto ai marchi francesi del lusso, noi cerchiamo di avere un animo italiano e milanese, di avere i profumi e i colori dell'Italia e uno stile tipicamente milanese, elegante e understated. Non abbiamo loghi apparenti ma codici esterici tipici e una qualità unica che offriamo ai clienti".

Tra i prossimi progetti c'è quello che riguarda la pelletteria da uomo. "Franzi era unisex, era un brand rivolto a uomini e donne" spiega Calzoni. Tra le novità in arrivo anche il primo negozio monobrand a Milano. "L'idea è di inaugurarlo entro il 2025, se tutto va secondo i piani. Questo ci aiuterebbe dal punto di vista commerciale e per il nostro storytelling". Uno storytelling che ha come punto di riferimento l'universo femminile. "Noi siamo due uomini – osserva Calzoni – ma l'ispirazione è squisitamente femminile. Abbiamo dedicato le nostre borse a donne come Margherita di Savoia, prima regina d'Italia di casa Savoia, Fernanda Wittgens, prima curatrice di un museo in Italia, alla giornalista Camilla Cederna e ora alla marchesa Luisa Casati. Non vogliamo fare mansplaining ma farci insegnare dalle donne quello che desiderano". (di Federica Mochi)