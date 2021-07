Moda: Giorgetti, 'governo cerca di tamponare i danni e di promuovere sviluppo'

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – "Non c'è da ringraziare il governo, che fa semplicemente il suo dovere, cerca di tamponare i danni causati dallo tsunami del Covid e di assecondare per quanto possibile le indicazioni che vengono dai vari settori e dalle categorie".

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervendo all'inaugurazione della fiera del tessile Milanounica. Ad esempio, "il prolungamento del divieto di licenziamento per il tessile deriva da un momento di confronto avuto al Mise in cui sindacati e datori di lavori ci hanno chiesto un momento in più per riorganizzarsi e rimettersi in pista, smaltendo le scorte e riorganizzando la produzione", ha spiegato.

"Credo che il governo abbia fatto quello che poteva e adesso affronta queste nuove sfide al vostro fianco attraverso gli strumenti approntati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Per Giorgetti "questa fase di crisi, su cui paghiamo pesantemente dazio anche in termini sociali, deve stimolarci a trovare formule nuove e innovative, con un governo credibile e che si sforza di non fare mera assistenza ma di promuovere lo sviluppo".