Moda, nel cuore di Soho la sfilata chic di Tory Burch

New York, 13 set. (askanews) – Soho è il quartiere più chic nell’esclusiva Manhattan, e in occasione della New York Fashion weel Mercer street, si è trasformata in una passerella a cielo aperto per la sfilata di Tory Burch. La stilista americana ha recentemente inaugurato la sua nuova boutique newyorkese proprio nella via glamour e per questo ha deciso di far sfilare qui la sua spring-summer 2022 come omaggio alla città.

Le modelle indossano abiti lunghi, fluidi e morbidi con l’accento messo sempre sulla vita, segnata da bande di colore e di tessuto differente. Fantasie dalicate e colori caldi e pastello anche per i morbidi pantaloni e le camicie eleganti da abbinare con accessori ricercati, dalle bag ai bracciali fino alle scarpe.