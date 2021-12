Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos (5)

(Adnkronos) – Per il prossimo decennio anche gli esperti di Bcg prevedono che diversi fenomeni acquisteranno un’importanza sempre maggiore. Dall' augmented reality, metaverso, dati e intelligenza artificiale combinati con il capitale umano aziendale alla digitalizzazione, passando per sostenibilità allargata a social responsibility, purpose e diversitity and inclusion.

"La società della moda sarà sempre più attenta ai temi di purpose e social responsibility – concludono Ricci e Bianchi -. Durante la pandemia diversi marchi del lusso hanno contribuito alla società: hanno dato il loro contributo alla ricerca e alla comunità, hanno fatto i primi passi per proteggere i loro lavoratori e hanno riorientato le loro strutture per produrre materiale medico – questo impegno per la società verrà sempre più richiesto dai consumatori del lusso e ci si aspetta possa diventare un criterio di scelta di un brand piuttosto che un altro".

(di Federica Mochi)