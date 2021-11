Moda, si è spenta la giovane stilista Federica Cavenati: addio alla fondatrice di 16Arlington

La giovanissima stilista italiana Federica Cavenati si è spenta all'età di 28 anni: fu tra i fondatori di 16Arlington

Lutto nel mondo della moda. La giovanissima stilista Federica Cavenati, si è spenta a soli 28 anni. La giovane, che fu tra i fondatori del noto brand 16Arlington, stando a quanto appreso, sarebbe morta da tre settimane, mentre sarebbe stato solo in queste ultime ore che la famiglia lo avrebbe reso pubblico.

Moda morta Federica Cavenati, la causa della sua scomparsa

Ad uccidere la giovane stilista italiana, sarebbe stata una malattia che l’avrebbe colta improvvisamente e con la quale avrebbe lottato negli ultimi giorni. A questo proposito i familiari, attraverso una nota riportata da fanpage, hanno affermato: “Kikka era una luce bianca, dall’energia inconfondibile, l’amica più incoraggiante e fortemente leale che potesse esistere. È una perdita tragica per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla”.

Moda morta Federica Cavenati, la nascita di un brand

La carriera di Federica Cavenati è stata luminose come poche. Tutto inizia nel 2017 quando la giovane stilista fonda, insieme Marco Capaldo, il popolare brand 16Arlington. Da lì tutto è stato in ascesa tanto che il brand ha partecipato alla London Fashion Week ed è riuscito a consolidarsi nello star system che conta. Tra queste hanno vestito qualcosa che il marchio del brand le note star Rita Ora, Jennifer Lopez e Lady Gaga.

Moda morta Federica Cavenati, la designer Lena Dunham: “Kikka viveva per aiutare le altre donne”

Tra le persone a dedicare un pensiero alla giovane, si segnala la designer Lena Dunham che, sentita dalla testata Vogue UK, ha dichiarato: “Kikka viveva per aiutare le altre donne a riconoscere la propria bellezza. Amava la moda con la M maiuscola: i colori del sorbetto, le trame lussuose e la dissonanza dell’abbigliamento casual se abbinato a un tocco di drammaticità. Ha unito la creatività del mondo di una Cher dell’era di Bob Mackie con l’eleganza contemporanea.