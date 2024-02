Moda, Tory Burch rende il look quotidiano sublime

New York, 13 feb. (askanews) - Sulle note della musica dei Cure e dei Joy Division, sfila la collezione della stilista americana Tory Burch che celebra il 20esimo anniversario del suo marchio alla New York Fashion Week, l'obiettvo è di rendere il "quotidiano sublime". "Mi sono ispirata a un paralum...

New York, 13 feb. (askanews) – Sulle note della musica dei Cure e dei Joy Division, sfila la collezione della stilista americana Tory Burch che celebra il 20esimo anniversario del suo marchio alla New York Fashion Week, l’obiettvo è di rendere il “quotidiano sublime”. “Mi sono ispirata a un paralume”, ha spiegato la stilista parlando delle sue creazioni: “Ho voluto gonne con colori decisi come – arancione brillante, turchese – e realizzate in materiali lucidi, che sembravano reggersi da sole”.

Le ha volute abbinare a top leggeri a maniche lunghe con volant e ruches. “Mi sento come se fossimo appena agli inizi come azienda, davvero. Sono molto orgogliosa degli ultimi 20 anni”, ha detto Burch.