A Sanremo 2023 arrivano i Modà, con la canzone Lasciami.

Sono ormai alla loro quarta partecipazione sul palco dell’Ariston, e anche stavolta con un brano di attualità.

Modà: tutto sulla band in gara a Sanremo 2023

Gruppo musicale fondato nel 2002 a Milano, i Modà hanno debuttato al Festival di Sanremo dopo nemmeno tre anni dalla loro fondazione. Per Sanremo 2005 si sono presentati nella categoria Big con il brano Riesci a innamorarmi. Non fu un debutto fortunato per la band, che non arrivò in finale.

Il secondo tentativo sarà con Sanremo 2011, con Arriverà. Per l’occasione, tornano al Festival da big con la debuttante Emma, ma si piazzano secondi nella sezione Artisti. E con Sanremo 2013, per la Sezione Campioni arrivano terzi, con la canzone Come l’acqua dentro il mare e Se si potesse non morire.

Modà: tutte le canzoni della band a Sanremo 2023

Dopo l’esordio con Via d’uscita, nel 2003, escono col primo album nel 2004, con Ti amo veramente, accompagnato dal singolo Dimmi che non hai paura.

Il successo arriverà con Viva i romantici nel 2009, al quale si accompagnerà nel 2010 col singolo estratto dal nuovo album, Sono già solo, che diventa un successo radiofonico.

Altro successo sarà con Gioia, nel 2013, fino ad arrivare a Passione maledetta, nel 2015. Dopo quello, scatta una pausa lunga 4 anni. Ritornano alla ribalta nel 2019 con Testa o croce e col progetto Buona fortuna, diviso in tre parti e pubblicate rispettivamente tra il 2019 e il 2022.

L’ultimo brano dei Modà: Lasciami

Dopo dieci anni dall’ultima partecipazione, i Modà tornano a Sanremo 2023 con Lasciami. Secondo Kekko, all’anagrafe Francesco Silvestre, il brano Lasciami “parla di quanto a volte le cose negative, difficili che ti accadono nella vita, si possono trasformare in punti di forza, di rinascita.”

Negli ultimi due anni, i Modà hanno pubblicato diversi EP, e di recente è uscito sulle piattaforme digitali Buona fortuna, probabilmente lanciato in contemporanea con Sanremo 2023.