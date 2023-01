Turchia, modella di OnlyFans rischia il carcere per contenuti osceni: in tribunale in minigonna

Turchia, modella di OnlyFans rischia il carcere per contenuti osceni: in trib...

Turchia, modella di OnlyFans rischia il carcere per contenuti osceni: in trib...

Turchia, modella di OnlyFans rischia il carcere per contenuti osceni: in trib...

Merve Taskin è una modella turca di OnlyFans che ora rischia il carcere per la pubblicazioni di contenuti osceni.

Come informa Leggo, la ragazza si è presentata in tribunale in minigonna. Nei confronti della 23enne è stata chiesta una condanna alla reclusione da 6 mesi a 3 anni. Merve tuttavia non ci sta; la modella ha affermato di non accettare i crimini di cui è accusata e di avere utilizzato il sito esclusivamente per aumentare i suoi follower sui social. Eppure, la giovane è accusata di aver violato la legge. Oltre che sulla piattaforma erotica, Merve avrebbe pubblicato contenuti hot anche su Instagram.

Modella di OnlyFans rischia il carcere: come si è presentata all’udienza?

Merve Taskin ha partecipato all’udienza tenutasi presso il tribunale di primo grado di Istanbul, assieme al suo legale, l’avvocato Feyza Altun. La ragazza ha per l’occasione indossato una minigonna “provocante”. Il suo look ha di conseguenza scatenato ulteriori polemiche.

Merve Taskin: “Sono solo un’influencer”

Nel corso dell’udienza, la modella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non accetto i crimini di cui vengo accusata. Ho creato un abbonamento su Onlyfans lo scorso marzo 2022, e l’ho terminato dopo 3 mesi”.

E inoltre: “Sono solo un’influencer, non ho venduto foto o video sul sito”.