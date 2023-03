Ksyusha Maneken, modella, influencer e blogger ucraina, è finita al centro della polemica per aver ricevuto una medaglia dai servizi segreti. La giovane ha spiegato che svelerà i motivi quando la guerra finirà.

Modella ucraina premiata dai servizi segreti: “Parlerò a guerra finita”

Ksyusha Maneken, modella, influencer e blogger ucraina, è finita al centro della polemica dopo aver ricevuto una medaglia dei servizi segreti. Questa onorificenza ha causato molte polemiche e lei ha dichiarato che svelerà i motivi del riconoscimento dopo la fine della guerra. La giovane ha partecipato ad un incontro con altri influencer, alla presenza del consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, e ha ricevuto una medaglia “per il supporto del servizio di intelligence militare dell’Ucraina“. In molti si sono chiesti quale sia il motivo per dare una medaglia ad una modella e influencer. Le motivazioni sono sconosciute e anche molto strane, visto che la Maneken nel 2016 si era espressa sul caso della Crimea facendo capire che non le interessava la questione. Ci sono diverse ipotesi sui reali motivi del premio. Secondo alcuni esperti avrebbe agito come “trappola del miele” per strappare informazioni ai russi con favori sessuali. Il consigliere Podlyak ha smentito la vicenda, ma la ragazza ha postato la foto su Instagram.

Le critiche e la trappola del miele

Molte persone hanno criticato l’atteggiamento della modella, visto che nel 2016 dichiarava che non le interessava che la Crimea fosse occupata dalla Russia, per poi scusarsi. “La Crimea è ucraina” aveva chiarito su Instagram, dopo le scuse. Secondo alcuni esperti la Maneken avrebbe agito come “trappola del miele” per i servizi segreti ucraini. Potrebbe quindi essere giunta a informazioni importanti interagendo con i russi. Un lavoro da spia che prevede di adescare i nemici promettendo favori sessuali per ottenere informazioni sensibili. “Rappresentanti molto diversi della nostra società sono disposti ad aiutare l’Ucraina con specifici compiti” ha dichiarato un portavoce dei servizi segreti ucraini. Sul caso è intervenuto anche il consigliere presidenziale Podolyak, che ha spiegato di non avere nulla a che fare con il premio, spiegando che sono notizie false.