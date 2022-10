Modelle di OnlyFans senza veli agli Uffizi: bufera sui social

Due modelle di OnlyFans si sono lasciate scattare alcune foto bollenti all'interno degli Uffizi e la questione ha sollevato un putiferio in rete.

Eva Menta e Alexis Mucci, influencer conosciute sia su TikTok che su OnlyFans, hanno condiviso via socail alcune foto in cui sono ritratte con abiti semitrasparenti e pantaloni attillati agli Uffizi di Firenze.

Uffizi: le modelle svestite

Nelle scorse ore sui social hanno iniziato a circolare le foto di Eva Menta e Alexis Mucci, due giovani modelle molto seguite sui social, che si sono lasciate fotografare difronte ad alcune opere degli Uffizi.

Peccato che l’abbigliamento delle due fosse poco consono al posto (nelle immagini infatti entrambe hanno camicie trasparenti e pantaloni attillati). Il museo, dopo che le foto hanno iniziato a circolare in rete, ha fatto sapere che provvederà a farle rimuovere.

“Le immagini sono state subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimo anni”, si legge nel comunicato diffuso dagli Uffizi.

Al momento Eva Menta e la sua collega non hanno commentato pubblicamente quanto accaduto ma la vicenda sta sollevando un vero e proprio polverone in rete.

Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Firenze, a proposito della vicenda ha detto: “La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer”.