Modena, 13enne ubriaca violentata dal branco in un parco

Una ragazzina di 13 anni, completamente ubriaca, è stata violentata in un parco di Modena da un gruppo di ragazzi, che hanno accerchiato i soccorritori.

I soccorritori che sono corsi al parco Novi Sad, a Modena, dopo la segnalazione di un testimone, si sono trovati di fronte ad una scena davvero terribile. Una ragazzina di 13 anni, completamente ubriaca, con addosso solo una maglietta e senza nessuna capacità di reagire e relazionarsi. Era con un gruppetto di ragazzi, con uno di loro che la stava violentando mentre gli altri osservavano la scena. Quando sono arrivati i soccorritori, il branco ha accerchiato l’auto per allontanarli.

Su questa vicenda, come riportato dalla Gazzetta di Reggio, ci sono ancora diversi punti da chiarire. Sembra che a violentare la 13enne sia stato il fidanzatino, alla presenza degli amici, ma non è ancora esclusa la possibilità di una violenza di gruppo. Il testimone ha spiegato che la ragazzina indossava solo la maglietta e uno del gruppo aveva i pantaloni abbassati e la teneva a cavalcioni.

Modena, 13enne ubriaca violentata dal branco: gli altri osservavano

Mentre il ragazzino la violentava, i suoi amici stavano lì a guardarlo, senza fare nulla. Per questo stanno cercando di capire se la violenza è stata di gruppo e se qualcuno ha fatto qualche filmato durante lo stupro. “Quando siamo arrivati l’abbiamo raggiunta sulle gradinate. Si muoveva come un automa, non rispondeva alle sollecitazioni. Non stava affatto bene. Non era in grado di capire e capirci” ha raccontato un’operatrice di FareAmbiente, primo soccorso arrivato sul posto prima dell’intervento della polizia.

Il branco ha letteralmente accerchiato la macchina di servizio, perché volevano riprendersi la ragazzina e hanno iniziato ad inveire contro gli agenti con fare minaccioso. La 13enne è stata portata in ospedale e un certificato ha confermato recenti rapporti sessuali.

Modena, 13enne ubriaca violentata dal branco: la ricostruzione

Per riurscire ad ottenere una ricostruzione vera e completa saranno necessari i video delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto, in modo da accertare le responsabilità.

Secondo quanto riportato, nei video della telecamera ci sarebbero delle immagini che offrono un quadro abbastanza chiaro e dettagliato e la possibilità di identificare i ragazzini.