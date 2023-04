Modena, 19enne fugge da matrimonio combinato

Una 19enne di origine indiana, residente in provincia di Modena, è fuggita da un matrimonio combinato dalla sua famiglia. La ragazza ha chiesto aiuto all’avvocatessa Barbara Iannuccelli, la stessa che si occupa del caso Saman. Come informa Modena Today, la preside della scuola frequentata dalla giovane ha deciso di accoglierla in casa. Sui social, la 19enne ha reso nota una storia di maltrattamenti e soprusi nei suoi confronti, culminata con un matrimonio forzato. Sperava di trovare aiuto. Ieri Iannuccelli e la ragazza si sono recate presso un commissariato di polizia del bolognese per denunciare l’accaduto.

Modena, fugge da matrimonio combinato, l’avvocato: “Un’altra Saman”

Barbara Iannuccelli ha parlato della vicenda con queste dichiarazioni riportate da Ansa: “Padre, madre, zio e nonna la picchiano, la tengono segregata e le hanno preso i documenti perché rifiuta un matrimonio forzato, si è innamorata di un altro ragazzo. Un’altra Saman che si cerca di salvare, ma la burocrazia non riesce a farsene carico”.

La ragazza non può tornare a casa

Iannuccelli ha denunciato le mancanze di aiuto nei confronti della 19enne. Non potendo tornare a casa, nei confronti della giovane è stato chiesto un percorso di tutela, che tuttavia non è arrivato. Nel frattempo, la preside della sua scuola ha deciso di darle una mano ospitandola.