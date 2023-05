Una ragazza di 19 anni è stata picchiata dalla sua famiglia perché aveva rifiutato il matrimonio combinato. La giovane è stata salvata in un modo molto particolare.

Modena, 19enne picchiata dalla famiglia per aver rifiutato le nozze combinate

Barbara Iannuccelli, avvocato dell’Associazione Penelope, che sta seguendo il caso della 19enne indiana che ha denunciato la famiglia dopo essere stata picchiata per aver rifiutato un matrimonio combinato, ha raccontato su Fanpage.it cosa è successo e come hanno salvato la ragazza. “L’abbiamo messa in salvo in modo rocambolesco. La mia speranza è che non accadano mai più situazioni simili. Adesso sto lavorando per farle avere i documenti” ha spiegato l’avvocato, intervenuto quando la giovane ha avuto il coraggio di sporgere denuncia contro la sua famiglia.

La storia della 19enne indiana

L’avvocato ha accompagnato la giovane in commissariato perché nonostante la segnalazione e l’attivazione del Codice Rosso era stata costretta a tornare a casa, subendo ancora violenze e minacce. “Mi hanno messo a digiuno per due giorni e papà si è messo davanti a me dandomi dei calci” ha raccontato la ragazza. La giovane sarebbe stata drogata con del latte in cui era stato aggiunto del sonnifero e al suo risveglio ricorda solo il padre che, ubriaco, le faceva il segno con la mano della gola tagliata. La vicenda è stata presa in mano dalla Questura di Bologna, che ha disposto per la giovane l’alloggio immediato in un centro protetto. Anche il fidanzato della ragazza, 20enne di origine indiana che non corrisponde all’uomo che la famiglia voleva farle sposare, è stato trasferito in una località protetta ed è monitorato dalle forze dell’ordine insieme ai genitori.