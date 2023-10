Taissir Sakka, tunisino di 30 anni, è stato trovato morto in un parcheggio di Modena sabato mattina con una ferita alla testa. A sporgere denuncia è stato il fratello, Mohammed, che non ha mai creduto all’ipotesi dell’incidente. Indagati 6 carabinieri.

Gli eventi di venerdì sera

Venerdì sera i fratelli Sakka si trovavano in un circolo Arci dove, ubriachi e molesti, avrebbero discusso con degli altri avventori.

La versione ufficiale parla di un fermo per i due uomini, portati alla caserma dei carabinieri per accertamenti e poi rilasciati in piena notte. Non si sa quando le strade dei due fratelli si siano divise, ma nel momento del ritrovamento del cadavere di Taissir, si è parlato di una caduta causata dallo stato di ebbrezza.

Le accuse di Mohammed

Mohammed Sakka non ha creduto alla versione ufficiale. Si è procurato un avvocato e ha ottenuto l’apertura di un indagine. Uno dei carabinieri è indagato per morte in conseguenza di altro reato, minacce e lesioni. Gli altri 5 carabinieri sono indagati solo per lesioni.

Lo stesso Mohammed dice di essere stato picchiato.

Al contrario il difensore dei militari sottolinea il loro corretto operato e la fiducia nella giustizia.