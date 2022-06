Modena, 35enne si lancia con il parapendio dal Monte Calvanella, ma finisce sugli abeti

Si era lanciato con il parapendio dal Monte Calvanella, ma precipita sugli alberi. Per un 35enne di Modena la tragedia è stata sfiorata.

Per un 35enne residente a Modena sarebbe potuta finire in tragedia. È successo nella zona della Pian del Falco dove il giovane si era lanciato con il parapendio dal Monte Calvanella, precipitando su degli abeti. L’area – si evidenzia – è molto frequentata da chi pratica questa specialità.

Modena, 35enne si lancia con il parapendio dal Monte Calvanella: la vicenda

Il giovane aveva appena iniziato a prendere quota quando una porzione dell’ala del parapendio si è chiusa. Quest’ultimo nel perdere quota ha comunicato via radio con dei suoi colleghi fornendo degli aggiornamenti su ciò che stava in quei momenti succedendo. Non è tuttavia riuscito a ripristinare le condizioni di volo. Ciò lo ha costretto ad attivare il paracadute d’emergenza. Infine l’atterraggio su degli aberi, ma vi è rimasto appeso.

L’intervento dei soccorsi

Intanto i soccorsi sono intervenuti in modo tempestivo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi supportati dal soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Cimone. Fortunatamente l’operazione di salvataggio è andata a buon fine. Il giovane è infatti rimasto illeso e non ha avuto nemmeno la necessità di essere ricoverato in ospedale.