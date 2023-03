Modena, 41enne trovato morto in casa legato al letto

Dramma a Casinalbo di Formigine, nel Modenese, dove il 41enne Alessandro Gozzoli è stato trovato morto all’interno del suo appartamento legato al letto. Gli inquirenti stanno lavorando alacremente per determinare le cause del decesso e la dinamica di quello che, con tutta probabilità, è stato un omicidio.

Modena, Alessandro Gozzoli trovato morto legato al letto: proseguono le indagini

Gli amici, i parenti e i colleghi di lavoro di Alessandro erano preoccupati perché negli ultimi giorni l’uomo non rispondeva più a telefono. La sua datrice di lavoro è stata la prima a presentarsi nell’appartamento del 41enne in via Bassa Paolucci e la scena che ha trovato di fronte a sè era raccapricciante. Gozzoli era steso nel suo letto senza vita e legato. La donna ha chiamato subito le autorità che sono giunte sul posto e hanno iniziato a fare i rilievi del caso.

L’autopsia e il motivo del decesso

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo del 41enne, esame utile a comprendere meglio quali sono state le cause della morte di Alessandro. Nel frattempo, però, gli agenti stanno indagando su un possibile omicidio perché la casa di Gozzoli era messa a soqquadro e dall’appartamento mancava anche la sua automobile, per questi motivi si tende ad escludere che l’uomo sia rimasto vittima di un gioco erotico finito male.