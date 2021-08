Modena, due turisti saltano nudi sull’auto dei carabinieri: fermati con lo spray al peperoncino

A Modena due turisti completamente nudi sono saltati sull'auto dei carabinieri. Per fermarli hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino.

A Modena due turisti completamente nudi sono saltati sull’auto dei carabinieri. Per fermarli hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino. Il fatto è accaduto alla rotonda di Fiorano Modenese sulla via Circondariale San Francesco.

Modena, turisti nudi sull’auto dei carabinieri: due cittadini tedeschi

Due giovani turisti tedeschi, un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 25 anni, sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti ad offendere dall’Arma di Maranello. I due sono saliti sull’auto dei carabinieri mentre erano completamente nudi, come testimoniato dalle immagini che sono circolate sui social network. Inizialmente hanno ostacolato il traffico ad una rotonda e quando sono arrivati i militari dell’Arma hanno deciso di salire sul tetto della loro macchina e iniziare a saltarci sopra, provocandone anche il danneggiamento.

Modena, turisti nudi sull’auto dei carabinieri: cosa è accaduto

I fatti sono accaduti nella serata di sabato 21 agosto, intorno alle 21.30. La centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Sassuolo ha iniziato a ricevere molte telefonate di cittadini che segnalavano la presenza di due ragazzi nudi alla rotonda di Fiorano Modenese, sulla via Circondariale San Francesco.

Sul posto sono arrivati i militari della stazione Carabinieri di Maranello, che si sono trovati davanti due turisti, un uomo e una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Erano nudi e cercavano di ostacolare il traffico. I carabinierie non riuscivano a farsi ascoltare, tanto che i due turisti improvvisamente sono saltati sull’automobile.

Modena, turisti nudi sull’auto dei carabinieri: fermati con lo spray al peperoncino

I carabinieri sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino per cercare di fermarli. Uno di loro ha riportato delle lesioni guaribili in sei giorni per “trauma distorsivo alla spalla destra“. Nell’auto della coppia è stato trovato un coltello che è stato sequestrato. I turisti sono stati portati all’ospedale di Sassuolo, dove sono rimasti fino alle prime ore di domenica mattina. Sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma a disposizione della Procura della Repubblica di Modena e verranno giudicati con rito direttissimo nella giornata di oggi, lunedì 23 agosto.