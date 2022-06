Modena è Covid free: terapia intensiva vuota dopo 11 mesi

Dopo quasi un anno, Modena torna covid free: si svuotano le terapie intensive, e anche a livello regionali i dati sono incoraggianti.

La Regione Emilia-Romagna comunica l’assenza di pazienti covid nel reparto di terapia intensiva degli ospedali di Modena, confermando come la città sia al momento covid-free. Non accadeva da 11 mesi.

Modena covid free, terapia intensiva vuota dopo quasi un anno

Modena è finalmente covid free: la Regione Emilia Romagna comunica che non ci sono più pazienti covid in terapia intensiva, dato che non accadeva dallo scorso 11 luglio 2021.

Non si tratta solo di un dato statistico: questo svuotamento darà più respiro agli altri reparti ospedalieri, garantendo così maggior attenzione sul resto delle attività di prevenzione e cura.

I dati incoraggianti

Nelle ultime 24 ore a Modena e provincia si registrano 260 casi e due decessi: due uomini di 90 e 76 anni, ma nessun nuovo ricovero grave.

Stando ai dati regionali, sono 1811 i nuovi positivi, con una media del 12% di tamponi fatti. Sul territorio emiliano-romagnolo, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Bologna, 3 a Imola, 5 a Ferrara, 3 a Parma, 5 a Ravenna e 2 a Rimini.

Piacenza, Forlì e Cesena, così come Reggio, non registrano nuovi pazienti in T.I., e ora si attende una stabilizzazione anche nei dati relativi a Modena.