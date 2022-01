Modena, finge di essere positivo al Covid per non tornare in carcere

Di lui a Castelfranco sapevano che sarebbe dovuto rientrare in cella, ma un 58enne finge di essere positivo al Covid per non tornare in carcere

Non rientra nella sua cella in Emilia Romagna e finge di essere positivo al Covid per non tornare in carcere, un detenuto molisano in permesso premio per Natale evade, simula i sintomi ma viene smascherato dalla polizia che lo arresta per evasione e tentata truffa aggravata.

Protagonista della vicenda un cittadino originario di Campobasso di 58 anni che doveva rientrare nel carcere di Castelfranco Emilia, vicino Modena, dopo un permesso premio per Natale.

I media raccontano che dopo quel permesso l’uomo ha fatto però mancato rientro e, sulla scorta della segnalazione, dalla casa circondariale erano partite le richieste di spiegazione a cui però l’uomo non aveva risposto.

Alla fine l’uomo era stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile di Campobasso.

Per sottrarsi al controllo ha simulato di avere sintomi da covid. I poliziotti hanno avvisato l’Azienda sanitaria regionale. A quel punto i tecnici hanno sottoposto l’uomo al tampone, risultato negativo. Il 58enne si trova ora recluso nel carcere del capoluogo molisano in attesa di traduzione e con un’informazione di garanzia pronta ad essergli notificata.