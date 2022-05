Modena, gli esplode lo stomaco dopo un mix di cibo, acqua frizzante e bicarbonato

Un uomo di Modena ha rischiato di morire per essersi abbuffato eccessivamente a Pasquetta: "Un litro di acqua frizzante e bicarbonato per digerire"

Una Pasquetta trascorsa con gli amici rischia di diventare fatale ad un uomo di Modena, che si è eccessivamente abbuffato sia durante il pranzo, sia durante la cena e si è visto lo stomaco esplodere.

Modena, lo stomaco di un uomo esplode dopo i festeggiamenti di Pasquetta

L’abbondantissima grigliata di carne del pranzo di Pasquetta, accompagnata alla pizza della sera, non ha fatto bene allo stomaco di un uomo di Modena. L’uomo, sentendosi molto appesantito e faticando a terminare la sua pizza, ha deciso di bere un litro di acqua accompagnata da bicarbonato, per provare a digerire più in fretta. Una pessima idea che ha causato una lacerazione del suo stomaco creando una sorta di esplosione.

La perforazione gastrica e l’intervento dei medici

Gli esami a cui si è sottoposto il 43enne hanno evidenziato una grave perforazione gastrica che ha costretto i sanitari dell’ospedale di Boggiovara a fare un intervento chirurgico d’urgenza. L’uomo è cosciente di aver commesso un errore che poteva costargli molto caro anche perché, come spiegato dagli esperti: “Con una lacerazione di questo tipo, nel 75% dei casi si muore“.