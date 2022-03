Modena, studentesse Erasmus denunciano stupro da parte di 27enne

Lo stupro nei confronti delle due studentesse Erasmus sarebbe avvenuto in auto: il presunto responsabile è un giovane di 27 anni.

Due studentesse Erasmus sarebbero state vittime di stupro all’interno di un’auto. Il responsabile sarebbe un ragazzo di 27 anni. È accaduto a Modena. Le due studentesse hanno 20 anni e proverrebbero da un paese del Nord Europa. Il giovane accusato della violenza è attualmente indagato a piede libero.

L’episodio sarebbero avvenuto lo scorso 3 marzo di sera. Le studentesse saranno entrambe audite, come disposto dalla Procura della Repubblica, nel corso di un incidente probatorio.

Tutto sarebbe iniziato da una serie di avances all’interno di un locale dove il precitato 27enne avrebbe conosciuto le ventenni. Le giovani. intervistate al Resto del Carlino, hanno affermato che il 27enne era in compagnia di amici. Il gruppo avrebbe poi iniziato a conversare bevendo qualche bicchiere.

Studentesse Erasmus denunciano stupro: il tentato approccio del 27enne

Il 27enne avrebbe in seguito tentato un approccio nei confronti di una delle due ragazze attirandola a sé e baciandola. Lei tuttavia non ci sarebbe stata. La serata in seguito sarebbe proseguita normalmente chiacchierando e bevendo cocktail. Alla fine, il giovane si sarebbe offerto di accompagnare le studentesse Erasmus a casa.

La presunta violenza

Mentre erano in auto, il ragazzo avrebbe bloccato una delle due studentesse violentandola.

Approfittando, inoltre, dello stato di ubriachezza dell’altra, il 27enne avrebbe attuato molestie anche nei confronti di questa. Gli inquirenti dovranno accertare le dichiarazioni delle ragazze. L’indagato, dal canto suo, si dice del tutto estraneo ai fatti. È possibile che anche lui venga a breve interrogato.