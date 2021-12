Modena, violenta esplosione in un garage a Carpi: una vittima e un ferito 

A Carpi nel modenese è esploso un garage: il bilancio è di un morto e un ferito grave. Non sarebbero chiare le cause.

Attimi di tensione nel modenese e precisamente a Fossoli di Carpi dove un garage sarebbe esploso in modo violento. Non sarebbero ancora chiare le cause. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Modena esplosione garage Carpi, la vicenda

I contorni della vicenda, stando a quanto appreso, sono particolarmente drammatici. Negli istanti precedenti alla tragedia, due persone stavano lavorando su un’automobile in un’autorimessa ubicata all’interno di una palazzina. Da lì una scintilla sarebbe finita, per cause da chiarire, su una tanica di benzina non molto lontana dal veicolo. Ciò ha provocato un’esplosione con la situazione che nel giro di poco è degenerata.

Modena esplosione garage Carpi, i soccorsi

Nel frattempo i soccorsi sarebbero stati tempestivi. A dare l’allarme sarebbero stati gli inquilini dello stabile che avrebbero allertato gli operatori sanitari che sarebbero giunti sul posto anche con un elisoccorso. Per uno dei due, morto carbonizzato, non è stato fatto altro se non dichiararne il decesso. Il secondo invece è rimasto gravemente ferito.

Modena esplosione garage Carpi, sul posto i vigili del fuoco

Intanto – riporta “Il Resto del Carlino” – sarebbero diversi i residenti che sarebbero scesi per strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Carpi che si sono messi al lavoro per domare le fiamme e ripristinare l’area in sicurezza.

Modena esplosione garage Carpi, chi era la vittima

La vittima di questo terribile incendio, stando a quanto appreso, si chiamava Giovanni Bozzolo e aveva solo 28 anni. Di origini calabresi il giovane si era trasferito da poco nella cittadina modenese dove aveva iniziato ad insegnare in una scuola superiore.