Modi apre il G20: c'è crisi di fiducia ma possiamo superarla

Nuova Delhi, 9 set. (askanews) – “Il ventunesimo secolo è un momento importante per mostrare al mondo una nuova direzione. Questo è il momento in cui i vecchi problemi ci chiedono nuove sfide ed è per questo che dovremmo andare avanti adempiendo alle nostre responsabilità con un approccio incentrato sull’uomo. Se riusciamo a sconfiggere il Covid, possiamo anche trionfare sul deficit di fiducia causato dalla guerra”. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi, aprendo i lavori del G20 a Nuova Delhi.

“Che si tratti del divario tra Nord e Sud, della distanza tra Est e Ovest, della gestione del cibo e del carburante, del terrorismo, di sicurezza informatica, salute, energia o sicurezza idrica, dovremo trovare una soluzione solida per le generazioni future”, ha aggiunto.

In apertura dei lavori Modi ha annunciato che’Unione africana entra ufficialmente nel G20 come membro permanente. Il primo ministro indiano ha invitato il presidente dell’Unione africana Azali Assoumani a prendere posto come membro permanente del G20. L’annuncio è stato salutato dall’applauso dei leader.