Modi e Biden, cena di Stato vegetariana per il premier indiano

Roma, 23 giu. (askanews) – Il presidente Usa Joe Biden e la First Lady Jill, in un abito verde smeraldo, hanno accolto il primo ministro indiano Narendra Modi alla Casa bianca per la cena di Stato rigorosamente vegetariana per l’ospite. Nel corso di una conferenza stampa a Washington, Modi ha promesso di lavorare per la “pace” in Ucraina, mentre gli Usa sperano di allontanare Nuova Delhi dalla Russia. “Dall’inizio degli eventi in Ucraina, l’India ha messo l’accento sulla risoluzione della disputa tramite il dialogo e la diplomazia. Siamo tutti disposti a contribuire in ogni modo per ristabilire la pace”. In una dichiarazione congiunta Usa e India hanno chiesto “il rispetto del diritto internazionale, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dell’integrità territoriale e della sovranità”. “É nel Dna dell’America, e credo nel Dna dell’India, che il mondo intero, il monto intero ha interesse a che noi abbiamo successo”, ha detto Biden.

