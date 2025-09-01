Modi e Putin si tengono per mano, con Xi a capannello informale Sco

Tianjin (Cina), 1 set. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi sono stati visti mentre si stringevano le mani durante un incontro informale al vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO) a Tianjin, in Cina. Nelle immagini (mute), diffuse dal canale Youtube del premier indiano, si vede Putin camminare mano nella mano con Modi e raggiungere un capannello dove spicca il presidente cinese Xi Jinping.

I due leader si fermano a scambiare opinioni con Xi e poi si allontanano, sempre fianco a fianco.