Modi visita i soldati: “L’India combatte nemici dentro e fuori”

Roma, 24 ott. (askanews) – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha festeggiato il Diwali, il festival induista delle luci, con una visita ai soldati a Ladakh, nel nord del Paese. Da qui ha lanciato dei messaggi chiari:

“L’India è ormai rispettata a livello mondiale. Lo è davanti a tutto il mondo e questo è possibile perché l’India combatte i suoi nemici interni ed esterni con successo”, ha affermato Modi in tenuta militare.

“Voi state come uno scudo alle frontiere. Mentre voi proteggete le nostre frontiere all’interno, noi prendiamo una posizione ferma contro i nostri nemici”.

Nel 2020 ci sono stati mesi di tensioni lungo la cosiddetta Linea di controllo effettivo (Lac) tra il Ladakh indiano e l’Aksai Chin cinese, dopo che nella valle di Galwan erano morti 20 soldati indiani e un numero non definito di militari cinesi nel più grave scontro tra le parti dal 1962.

“Non abbiamo mai considerato la guerra come la prima opzione. È grazie alla nostra bravura e alla nostra cultura che noi consideriamo sempre la guerra come l’ultima opzione. Che sia a Lanka o a Kurukshetra, fino alla fine, tutti gli sforzi sono stati fatti per impedirlo. Siamo a favore della pace nel mondo. Noi siamo contro la guerra”.

Infine gli auguri per il festival induista della luce:

“Dalla terra sacra dei coraggiosi, dai piedi dell’Himalaya, auguro a ogni fedele in India e in tutto il mondo, in nome dei soldati e da parte mia, tanti, tanti auguri per Deepawali”.