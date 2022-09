Questa mattina un incendio di vaste proporzioni è divampato in un capannone della zona industriale di Modugno.

Questa mattina, giovedì 22 settembre, poco dopo le sei, è divampato un incendio di vaste proporzioni in un capannone della zona industriale di Modugno. Al momento undici squadre di vigili del fuoco sono al lavoro.

Modugno, incendio in un capannone della zona industriale: colonna di fumo nero sulla città

Un grande incendio è scoppiato nella zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono divampate in un deposito al piano seminterrato di un capannone in via Roma. Si tratta di un capannone industriale, usato come deposito di articoli di commercio di fabbricazione cinese. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incendio intorno alle 6.20 del mattino. Ci sono undici squadre al lavoro per domare il rogo.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri.

Non si conoscono le cause dell’incendio

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio e l’entità dei danni. Non è chiaro se le fiamme abbiano interessato anche altre aree della struttura. Secondo quanto riportato, nel magazzino sarebbero stati accatastati capi di abbigliamento e materiale cartaceo. Una grandissima colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile da chilometri di distanza. Dalle immagini diffuse sul web si nota anche che, non lontano dal magazzino in fiamme, è presente un distributore di carburante.

Secondo le prime informazioni non si registrano feriti o vittime.