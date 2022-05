Moglie obbliga il marito a scegliere: “O me o quel cane aggressivo”

Un matrimonio minacciato da un "terzo incomodo" ed una moglie che esasperata obbliga il marito a scegliere: “O me o quel cane aggressivo”

Arriva dall’estero la storia di una moglie che, esasperata, obbliga il marito a scegliere: “O me o quel cane aggressivo”. Sta facendo moto discutere lo sfogo social di una donna che deve convivere con il migliore amico del suo lui che non la ama molto.

Ed è stato per questo motivo che su Reddit la donna ha spiegato a chiare lettere di aver chiesto a suo marito di scegliere tra lei e il cane. Si tratta, come spiegano i media, di un ex randagio incrociato con un pitbull di nove anni, una cane di taglia medio grande e con spiccate caratteristiche di territorialità.

“O me o quel cane aggressivo”

E pare che quel cane, una fammina che risponde al nome di Riley, si sia rivoltato contro di lei in almeno quattro circostanze.

Ha scritto la donna: “Mi ha morsicata quattro volte negli ultimi due mesi e non ce la faccio più. Ho chiesto a mio marito di prendere una decisione perché è il suo cane. Ma lui rifiuta, e dice che sono pazza a metterlo di fronte a una scelta del genere”. Rley era stata adottata da un canile da piccola, ma il cane pare avesse iniziato da subito ad avere comportamenti difficili.

Neanche l’aiuto di un professionista avrebbe risolto il problema e dopo il matrimonio i guai erano proseguiti. Ha scritto ancora la donna: “Non va d’accordo con gli altri cani e con la gente, ma è diventata gestibile grazie a un percorso di addestramento molto costoso”.

La nuova trasformazione di Riley

“Ama mio marito decisamente più di me, ma siamo stati comunque felici insieme finora. Mi prendo principalmente cura io di lei, perché lavoro da casa e mio marito no, dunque la porto io fuori, la nutro e la faccio giocare.

L’ho fatto per quattro anni, nessun problema”. Ma allora cosa è successo? Che Riley è diventata all’improvviso di nuovo iper protettiva e gelosa nei confronti del suo padrone, e non lascia più avvicinare la moglie. Moglie che a questo punto gli ha rivolto un auto aut: “O me o il cane aggressivo”.