Moige, riconoscimento a I Viaggi del Cuore

Roma, 26 giu. (askanews) - Premio importante per tutta la squadra de "I viaggi del cuore", che lo dedica al suo pubblico: il riconoscimento alla trasmissione in onda su Canale 5 la domenica è stato infatti conferito a Roma nell'aula dei gruppi parlamentari della camera dei Deputati in occasione de...

Roma, 26 giu. (askanews) – Premio importante per tutta la squadra de “I viaggi del cuore”, che lo dedica al suo pubblico: il riconoscimento alla trasmissione in onda su Canale 5 la domenica è stato infatti conferito a Roma nell’aula dei gruppi parlamentari della camera dei Deputati in occasione della XVII edizione della guida “Un anno di zapping e di streaming 2023-24”, promossa da MOIGE – Movimento Italiano Genitori.

Hanno ritirato il premio il Produttore e autore per Me Production Elio Angelo Bonsignore e la Produttrice R.T.I. per Mediaset Consuelo Bonifati. Nel video il commento di Elio Angelo Bonsignore.