Moldova: Mosca protesta per espulsione del capo dell'agenzia di stampa Sputnik

Mosca, 14 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità russe hanno convocato l'incaricato d'affari dell'ambasciata della Moldova nel Paese Sergiu Goncherenco per consegnargli una nota di protesta contro l'espulsione, avvenuta ieri, del capo dell'agenzia di stampa russa Sputnik Vitali Denisov. Il ministero degli Esteri russo ha precisato che la sua espulsione risponde ad una decisione "infondata" che "non resterà impunita". Lo scrive la Tass.

"La Russia considera questo passo come parte della campagna anti-russa lanciata da Chisinau", ha dichiarato il ministero degli Esteri, definendo il provvedimento un "passo ostile da parte delle autorità moldave che non rimarrà senza risposta". Mosca ha quindi chiesto alla parte moldava di "smettere di perseguitare i media russi per ragioni politiche e di rispettare i propri obblighi internazionali nel campo della libertà di espressione e di stampa" e ha chiesto che siano rispettati "i diritti dei giornalisti".