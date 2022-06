Moles: il mondo del fumetto fa parte del nostro sistema culturale

Pescara, 1 giu. (askanews) – “Il mondo del fumetto fa parte a pieno titolo di quello che è il sistema culturale italiano, e dunque merita attenzione, tutela,

riconoscimenti e valorizzazione sempre più forte e sostanziosa”. A dirlo, a margine dell’inaugurazione di Cartoons on The Bay, il festival internazionale dell’animazione che si tiene a Pescara, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria, Giuseppe Moles.

“Qualcuno in passato ha pensato che il fumetto e il cartoon fossero qualcosa di secondario, in realtà hanno dimostrato e continuano a dimostrare che non è così, anzi è esattamente il contrario”, ha aggiunto Moles parlando con i cronisti in occasione dell’evento organizzato da Rai Com.

“Credo che questo sia uno degli eventi che dà lustro al Sistema Paese”, ha detto Moles, “e sono certo che acquisirà sempre più una valenza internazionale e mondiale”.