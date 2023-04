Una ragazzina di 14 anni è stata molestata da un amico di famiglia di 90 anni, mentre era a casa della nonna. La giovane si è difesa con un coltello.

Molestata da un amico di famiglia 90enne: 14enne si difende con un coltello

Una ragazzina di 14 anni è stata molestata da un amico di famiglia di 90 anni, a casa della nonna, a Serra Riccò, in provincia di Genova. La giovane ha raccontato tutto alla famiglia e alle forze dell’ordine, e l’anziano sarà processato. La ragazzina si trovava dalla nonna quando l’anziano, che conoscendo la famiglia sapeva che la porta era aperta, l’ha aggredita alle spalle mentre era in cameretta a studiare. L’avrebbe palpeggiata e baciata, cercando di spogliarla. La 14enne ha urlato ed è corsa in cucina, dove ha preso un coltello, con cui lo ha minacciato. L’uomo, spaventato dalla reazione della ragazzina, è scappato. La 14enne è uscita di casa, chiedendo aiuto ai passanti mentre teneva ancora il coltello in mano. “Un uomo ha cercato di violentarmi” ha raccontato alle persone che ha incontrato. che hanno chiamato il numero di emergenza.

La 14enne ha sporto denuncia

La 14enne è stata portata all’ospedale Galliera per i controlli medici e poi, d’accordo con la famiglia, ha sporto denuncia. I carabinieri e la Procura hanno aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di violenza sessuale aggravata su minore. Il racconto della vittima e i riscontri delle forze dell’ordine, supportati da alcuni video delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno permesso di confermare l’identità dell’anziano che è stato denunciato. L’uomo verrà processato e rischia una condanna pesante.