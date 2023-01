Orrore in Toscana, dove una donna viene molestata e palpata sul treno da uno sconosciuto fermato dalla polizia.

Gli agenti hanno individuato un 46enne marocchino residente in Italia e pregiudicato per droga. Da quanto si apprende tutto è accaduto sul treno sulla tratta Lucca-Pisa. Vittima della violenza una 20enne che ha raccontato agli agenti di essere stata “avvicinata mentre si trovava sul treno sulla tratta Lucca-Pisa”, come spiega Pisa Today.

Molestata e palpata sul treno

Secondo il racconto della vittima un uomo di mezza età e di apparente origine nordafricana l’avrebbe avvicinata dopo la stazione di San Giuliano Terme.

A quel punto lo sconosciuto avrebbe fatto pesanti apprezzamenti ed espliciti inviti di carattere sessuale e dopo il rifiuto l’avrebbe “minacciata e costretta a quel punto a seguirlo nella carrozza attigua, per palparla nelle parti intime fino all’arrivo del treno a Pisa”. La 20enne, appena scesa dal treno è corsa negli uffici della Polizia Municipale per sporgere denuncia e sono scattate le ricerche dell’uomo.

Il racconto, la denuncia e il fermo

Dopo qualche ora gli agenti hanno rintracciato l’aggressore in viale Cesare Battisti: si tratta di un 46enne marocchino, “pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e regolarmente residente in Italia. Riconosciuto dalla vittima, è stato denunciato per violenza sessuale e lesioni personali e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.