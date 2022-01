Molestatori no vax del gruppo ViVi fermati in Francia: otto sono di origine italiana

La polizia francese ha fermato in diverse regioni del Paese 2 uomini e 6 donne appartenenti a un gruppo no vax di molestatori online.

Continuano in Italia e non solo le proteste dei no vax, che restano fermi sulle proprie posizioni e duramente contrari al vaccino anti-Covid. Pesano sul sistema sanitario e non mancano le minacce e gli insulti dei quali si fanno portavoce.

In diverse regioni francesi la polizia ha fermato 2 uomini e 6 donne appartenenti a un gruppo di molestatori online legato a un movimento No vax che sarebbe “di origine italiana”.

Si tratta del “ViVi”, o “V-V”, sospettato di aver molestato sul web tre persone, tra le quali due politici.

I fatti risalirebbero al 2021.

Dopo il fermo in Francia di 8 molestatori no vax, si passerà per le aule dei tribunali.

Stando a quanto finora reso noto, infatti, i no vax del gruppo ViVi saranno a breve processati.

Solo un mese prima di essere fermati, alcuni no vax appartenenti allo stesso gruppo avevano lasciato scritte con la vernice spray sul marciapiedi e sul muretto di recinzione della scuola media Don Milani e dell’elementare San Pietro di via Lonato, a Castiglione delle Stiviere (Mantova), dove è stato organizzato un hub vaccinale.

Imbrattando i muri, avevano scritto: “No siero sperimentale. Salvate i bambini”.