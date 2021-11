Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – "Queste sono cose che fanno male per tutte le donne non solo per Greta, devono essere denunciate. Quello che fa più male è non vedere la solidarietà degli uomini. Io credo che il salto di qualità deve venire dagli uomini".

La ct dell'Italia femminile Milena Bertolini si esprime così, ai microfoni di Rai Sport, in merito alla vicenda di Greta Beccaglia, la giornalista molestata da un tifoso in occasione della sfida tra Empoli e Fiorentina.