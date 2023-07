I dipendenti e le dipendenti del McDonald’s in Regno Unito, sarebbero costretti a lavorare subendo atti di bullismo, razzismo, aggressioni sessuali e frequenti molestie. La Bbc ha proposto un’inchiesta sull’argomento, tramite un lungo articolo. Nell’inchiesta di cui parla l’emittente britannica sono coinvolte oltre 100 persone, tra dipendenti ed ex dipendenti della nota catena di fast food statunitense. Come fa sapere SkyTg24, l’ente britannico per la tutela dell’uguaglianza ha esternato la sua preoccupazione per quanto scoperto dalla Bbc, annunciando il lancio di una nuova linea diretta via email.

Presunte molestie al McDonald’s: arrivano le scuse

L’azienda ha ammesso di aver “fallito” e si è “profondamente scusata” per la presunta serie di molestie e discriminazioni. L’emittente riferisce che i dipendenti, tra cui alcuni di soli 17 anni, sono stati soggetti a palpeggiamenti e molestie in modo quasi routinario. L’inchiesta ha coinvolto oltre 100 dipendenti, dei quali 31 hanno denunciato aggressioni sessuali, 78 hanno raccontato di essere stati oggetto di molestie sessuali, 18 hanno riferito di episodi di razzismo e sei di omofobia. McDonald’s ha sottolineato che tutti i dipendenti meritano di lavorare in un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo.

Molestie e aggressioni da parte dei responsabili dell’azienda

Diversi lavoratori hanno testimoniato alla Bbc che i responsabili di McDonald’s nei punti vendita in tutto il Regno Unito sarebbero stati responsabili delle molestie e delle aggressioni. Sembra che troppo spesso gli alti dirigenti non abbiano dato seguito ai reclami. Il personale ha anche riferito di rapporti sessuali tra manager e membri più giovani del personale, il che è contro la politica aziendale.