Presunte molestie in Regione Veneto. Una consigliera leghista ha accusato Joe Formaggio, di Fratelli d’Italia, di averla palpeggiata. L’episodio è stato definito scherzoso dal consigliere di FdI.

Molestie in Regione Veneto, consigliera leghista accusa Joe Formaggio: “Mi ha palpeggiata”

Presunte molestie in Regione Veneto, con accuse tra politici. Una consigliera Leghista, Milena Cecchetto, ha accusato Joe Formaggio, di Fratelli d’Italia, di averla palpeggiata sul sedere. Entrambi sono consiglieri regionali del Veneto, alleati sotto l’ala del governatore Luca Zaia, come riportato da Il Gazzettino. Le voci circolano dal pomeriggio di ieri, quando si parlava di una manata sul sedere e un bacio sul collo. I due si conoscono da diversi anni, ma la situazione ora è sfuggita di mano, creando non pochi malumori. Joe Formaggio, però, ha definito la manata come una “spintarella giocosa” mentre il bacio è stato definito come “un semplice saluto sulla guancia“. Milena Cecchetto, però, non ha reagito bene al presunto gioco del collega e ha raccontato agli altri colleghi che il consigliere le è piombato addosso sul divano, spaventandola.

La due versioni sulle presunte molestie

Le presunte molestie si sarebbero verificate ieri pomeriggio a Palazzo Ferro Fini, dove è riunito il consiglio regionale. “Sono entrato nell’anti-aula, c’era anche il segretario Valente. Mi sono fermato a parlare, stavamo ridendo e scherzando. A Milena ho detto: ‘Ti regalo un cane visto che tuo papà ha un problema agli occhi’. Lei era seduta sul bracciolo, l’ho spinta giù sul divano, ma era tranquilla, ho preso il suo posto. Poi sono andato via, un bacio sulla guancia, come sempre. Manate sul sedere? Falso” ha dichiarato Joe Formaggio, smentendo la versione della collega. “Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere: essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri, non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità: oggi sono sconcertata perché quel limite il collega Joe Formaggio con me lo ha superato” è stata la replica di Milena Cecchetto. Questo racconto ha spinto il leghista Roberto Ciambetti a convocare una riunione urgente.