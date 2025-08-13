Molfetta, confiscati beni per 50 milioni a un imprenditore

Roma, 13 ago. (askanews) – I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno confiscato beni per circa 50 milioni di euro a un imprenditore di Molfetta già condannato per aver promosso e diretto un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantità di stupefacenti che operava a Molfetta e nelle zone vicine.

L’uomo, secondo l’accusa, aveva accumulato un patrimonio – tra beni immobili, compendi aziendali, conti correnti e beni di lusso, grazie alle proprie attività illecite.

Gli accertamenti patrimoniali, avviati nel 2020 dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno verificato gli acquisti e i movimenti finanziari suoi e della famiglia negli ultimi 20 anni.

Il 55enne, pregiudicato, era riuscito a costituire un impero: 15 fabbricati, tra cui una villa vista mare, quattro terreni, quattro società di realizzazione e ristrutturazione di edifici, 6 veicoli, un’imbarcazione da diporto, 11 conti correnti e quote partecipative a un fondo di investimento.