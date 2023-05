Home > Askanews > Molinari: se elezione diretta premier, il Parlamento mantenga poteri Molinari: se elezione diretta premier, il Parlamento mantenga poteri

Roma, 9 mag. (askanews) – “C’è ancora da decidere cosa fare, se l’elezione diretta del presidente della Repubblica, come da programma elettorale, o del presidente del Consiglio, se si va sul presidente del Consiglio vediamo come è fatta la proposta ma noi vogliamo sottolineare che non bisogna privare il Parlamento dei suoi poteri di controllo”. Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, parlando fuori da Montecitorio mentre sono in corso i colloqui delle opposizioni con la premier Giorgia Meloni.

Roma, 9 mag. (askanews) - "C'è ancora da decidere cosa fare, se l'elezione diretta del presidente della Repubblica, come da programma elettorale, o del presidente del Consiglio, se si va sul presidente del Consiglio vediamo come è fatta la proposta ma noi vogliamo sottolineare che non bisogna pr...