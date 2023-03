Mollica a Romics XXX parla dello speciale "Letteratura disegnata"

Roma, 14 mar. (askanews) – Vincenzo Mollica a Romics torna ospite di Romics, Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games – in programma dal 30 marzo al 2 aprile alla fiera di Roma – per festeggiare i 40 anni dello speciale TV “Letteratura Disegnata” e parlare dei grandi Maestri del fumetto.

“Una manifestazione a cui sono affezionato – ha detto in un video il celebre giornalista – non solo perché mi hanno dato un premio alla carriera, ma perché mi piace pensare che Romics sia un punto d’incontro, bello per tutti gli appassionati e gli amici del fumetto”.

“Il primo aprile 2023 alle 17 e, non è uno scherzo, ci sarà un incontro che faremo su uno speciale che fece nel 1983, il primo speciale fatto in Italia, al Tg1, dedicato al fumetto. Si chiamava ‘Letteratura disegnata, i maestri del fumetto”, ci darà la possibilità di raccontare questo speciale , ci sono personaggi che vanno da Hugo Pratt a Guido Crepax, Sergio Bonelli e Federico Fellini, vedrete cose uniche e irripetibili”.