Mollica: “Felice per il Romics e le storie con il mio Paperica”

Roma, 5 apr. (askanews) – “Grazie a Romics per questo premio alla carriera che davvero mi rende felice, mi onora, davvero una grande felicità, una festa, una bellissima festa. Ho sempre amato i fumetti, mi hanno sempre accompagnato in ogni giorno della mia vita e mi accompagneranno sempre. Il fumetto è arte, ho incontrato degli autori meravigliosi, che hanno reso più felice la mia vita, l’hanno quasi ricamata con i loro racconti, le loro avventure, con la loro straordinaria umanità e gentilezza, gentilezza artistica e creatività permanente.

Questo è il fumetto per me: una creatività permanente”. Così, in un video-saluto, Vincenzo Mollica, che domenica aprile sarà celebrato con il Romics d’Oro alla XXVIII edizione di Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games in Fiera Roma.

“Ad accompagnarmi a ritirare questo bellissimo premio a Romics ci sarà Vincenzo Paperica, il mio alter-ego disneyano, il disegnatore Cavazzano, uno che mi ha dato la felicità di vivere delle storie insieme a Paperino e a tutta la banda Disney, una grande festa che moltiplica la festa”, ha aggiunto Mollica, che sarà protagonista di un appuntamento, coordinato dal giornalista Riccardo Corbò con la presenza di Giorgio Cavazzano, occasione per celebrare i suoi 40 straordinari anni di carriera attraverso contributi e saluti di colleghi e amici e la visione di estratti di alcune delle sue più straordinarie interviste, con grandi artisti come Pratt, Gianluigi Bonelli, Fellini, Pazienza, Benigni, Crepax, Manara e Zerocalcare.

Durante l’incontro, il 10 aprile, avverrà la consegna ufficiale del Romics d’Oro.