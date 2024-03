Mollicone: quote audiovisivo? Sui giornali "narrazione confusa"

Roma, 14 mar. (askanews) – Sui giornali “narrazione confusa, io capisco che è un argomento tecnico, non ne faccio una questione politica, anche se qualche giornale ne ha fatto una questione politica, secondo me facendo un danno sia all’animazione che alla produzione italiana del cinema. Perché se si ideologizza sempre tutto non si capisce poi il tema di mercato, che è fondamentale. Bisogna sostenere l’industria italiana senza allontanare il mercato internazionale. Bisogna trovare una sintesi che è poi la parola magica della vera politica”: così Federico Mollicone (FDI), presidente della Commissione Cultura alla Camera, a margine della presentazione del concerto-evento “The Best of Disney Music” diretto da Gerardo di Lella giovedì 21 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dopo che in conferenza stampa l’attore Ricky Tognazzi aveva espresso preoccupazione per la revisione da parte del governo delle quote dell’audiovisivo, con la riforma del “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi” (Tusma).

“Il Parlamento ha dato l’indirizzo esplicito nel parere passato alla Camera e rispetto a questo l’animazione italiana, condiviso ovviamente con sottosegretario Borgonzoni e ministro Sangiuliano, l’animazione italiana sarà sostenuta perché è giusto così”, ha sottolineato. “È giusto che l’Italia, come fa la Francia e tutti i Paesi europei, difenda e valorizzi la propria animazione”, ha concluso.